Connect with us
Leonard Karshima Shilgba
Democracy & Governance12 minutes ago

When the Palace Shifts: A Dream And a Warning for Nigeria -By Leonard Karshima Shilgba

Just as in 2009 I warned that Nigeria could not afford a vacuum of leadership, unconstitutional manipulation, and the arm-twisting...
Akpabio - NASS and the ministerial nominee Akpabio - NASS and the ministerial nominee
Forgotten Dairies2 hours ago

Kano’s Hausa Language Bill is a Victory for Nigerian Education -By Abdullahi Abubakar Ladan
Tinubu and Trump Tinubu and Trump
National Issues4 hours ago

Trump: The Path Buhari Charted -By Pius Mordi

Trending Articles

John Egbeazien Oshodi John Egbeazien Oshodi
Global Issues1 day ago

Why President Tinubu Must Take Ted Cruz, Rep. Riley Moore, and President Donald Trump Serious -By Professor John Egbeazien Oshodi
US President Donald Trump reacts during the coronavirus response daily briefing at the White House in Washington DC on April 10 2020 US President Donald Trump reacts during the coronavirus response daily briefing at the White House in Washington DC on April 10 2020
Forgotten Dairies1 day ago

U.S.-Nigeria Tension: Trump’s War Threats and Their Implications -By Abdul Bukar
Ibrahim Mustapha Pambegua Ibrahim Mustapha Pambegua
National Issues11 hours ago

Trump Threats And Diplomatic Solutions -By Ibrahim Mustapha Pambegua
Social media and Nigerian youths Social media and Nigerian youths
Global Issues1 day ago

The Scroll Generation: How Smartphones Are Silencing Academic Excellence in Northern Nigeria -By Aisha Mamman Mustapha
DSS DSS
Breaking News1 day ago

DSS Publishes Names of 115 Dismissed Officers, Warns Public Against Impostors
Advertisement

News & Updates

Governor Abdullahi Sule Governor Abdullahi Sule
Breaking News2 hours ago

Two More Foreign Investors Set to Build Lithium Plants in Nasarawa — Gov. Sule

Governor Abdullahi Sule says two new lithium processing plants will be established in Kokona, expanding Nasarawa’s industrial base. He credits...
Nigeria flag - Independence Day Celebration Nigeria flag - Independence Day Celebration
Breaking News4 hours ago

Experts Urge Inclusive Financing, Stronger Collaboration to Boost Nigeria’s MSMEs

At the MBA Cohort 2 Graduation in Lagos, experts including NOVA Bank’s Esther Obiekwe urged inclusive financing, collaboration, and supportive...
Money naira and dollar Money naira and dollar
Breaking News4 hours ago

Dollar to Naira Exchange Rate Today, November 6, 2025 — Naira Trades at ₦1,440/$ Officially

The naira traded at ₦1,439.90/$ on Nigeria’s official market and ₦1,460–₦1,469 on the parallel market on November 6, 2025, showing...
Trump speaks during the coronavirus taskforce daily briefing at the White House on March 25 2020 Trump speaks during the coronavirus taskforce daily briefing at the White House on March 25 2020
Breaking News12 hours ago

US to Cut 10% of Flights From Friday as Government Shutdown Strains Staffing

US officials say a 10% reduction in flight capacity will begin Friday across 40 major airports as the government shutdown...
Breaking News12 hours ago

Osimhen Hits Hat-Trick Against Ajax to Lead Champions League Scoring Chart

Victor Osimhen fired a brilliant hat-trick as Galatasaray beat Ajax 3–0 in the Champions League. The Nigerian now leads the...
Breaking News12 hours ago

US Shutdown Becomes Longest in History as Trump Calls Democrats ‘Kamikaze’ Over Funding Stalemate

The US government shutdown has broken records as Donald Trump accuses Democrats of sabotage. Over 1.4 million federal workers are...

Forgotten Dairies

More Forgotten Dairies

More News

Article Of Faith

Professor Abdussamad Umar Jibia Professor Abdussamad Umar Jibia
Article of Faith5 hours ago

Letter to Northern Nigerian Christian -By Abdussamad Umar Jibia

Christians do not have an organized system of worship that provides for annual pilgrimage. Out of ignorance, you thought Israelis...
Burna Boy Burna Boy
Article of Faith22 hours ago

Burna Boy, Like Several Others, Needs Help! -By Ugochukwu Ugwuanyi

According to Burna Boy, his earliest contact with Christianity is “because that’s what your parents believe and that’s what you...
Trump warns Nigeria - Ted Cruz, Onanuga, Bwala Trump warns Nigeria - Ted Cruz, Onanuga, Bwala
Article of Faith4 days ago

When Yeye Pride Blocks Progress: A Psychologist’s Reflection on Nigeria’s CPC Crisis -By Psychologist John Egbeazien Oshodi

The 2022 killing of Deborah Samuel Yakubu, a 200-level Christian student at Shehu Shagari College of Education in Sokoto, stands...
Gabriel Agbo Gabriel Agbo
Article of Faith4 days ago

No Cross No Crown (2) -By Gabriel Agbo

We were told that Jesus was led into the wilderness to be tempted by the devil. He was to begin...

Economic Issues

Economic GDP Growth Economic GDP Growth
Economic Issues1 week ago

Nigeria’s Economic Recovery Masks a Deepening Humanitarian Crisis -By Kuma Abubakar shettima Ali

Nigeria’s fiscal position remains fragile. Although the debt-to-GDP ratio has improved, the country still spends a massive portion of its...
Hardship-poor-poverty-sars-woman Hardship-poor-poverty-sars-woman
Economic Issues1 week ago

Crisis of Costs: Nigeria’s Hard-Economy Pushed to Breaking Point -By Abba Kime Saleh

One of the paradoxes of the situation is that at a time when Nigeria is still a major oil‐producing nation,...
Costly food Costly food
Economic Issues3 weeks ago

The Rising Cost Of Living And The Silent Suffering Of Nigerians -By Esther john

The rising cost of living is more than an economic problem — it is a moral test of leadership. A...
Nigeria flag Nigeria flag
Economic Issues4 weeks ago

When the Economy Breaks: The Untold Burden on Ordinary Nigerians -By Abdulazeez Toheeb Olawale

Nigeria’s story is one of resilience, but also one of betrayal. Its people are strong, but strength alone cannot feed...

Sports

Barcelona Barcelona
Breaking News13 hours ago

Barcelona Fight Back Three Times to Draw 3–3 at Club Brugge in Thrilling Champions League Clash

Barcelona fought back three times to draw 3–3 with Club Brugge in a thrilling Champions League clash. Lamine Yamal starred,...
Breaking News15 hours ago

Garnacho Strikes to Rescue Chelsea from Embarrassing Defeat in Qarabag Draw

Alejandro Garnacho’s second-half strike saved Chelsea from defeat as the Blues battled to a 2-2 draw with Qarabag in Baku....
Van Dijk Van Dijk
Breaking News1 day ago

Van Dijk Urges Liverpool to Stay Calm and Follow Arsenal’s Defensive Example

Liverpool captain Virgil van Dijk calls for composure and defensive focus after a 1-0 win over Real Madrid, urging his...
Opinion Nigeria - David Beckham and King Charles Opinion Nigeria - David Beckham and King Charles
Breaking News1 day ago

David Beckham Knighted by King Charles III, Calls It His “Proudest Moment”

Former England captain David Beckham receives knighthood from King Charles III at Windsor Castle, calling it his “proudest moment.” The...