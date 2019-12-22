Connect with us

Forgotten Dairies

Akure, Agbayewa, Ajayi The Tailor and Sotitobire -By Festus Adedayo

Published

6 years ago

on

images 2

Akure, the capital city of Ondo State, is in the news of recent for something not totally gladsome. A one-year-old missing child, Gold Kolawole, who got missing on November 10 at Sotitobire Miracle Centre, Akure has led to burning, wailing and looting in the city. No fewer than two persons were reportedly killed in the fracas that ensued at the worship centre last Wednesday, ostensibly fired by some irate youths who were said to have set the church ablaze. This mob action, according to reports, was said to have been ignited by a purportedly false news story which alleged that the remains of Gold had been found in the church and exhumed.

What I find most bothersome in this story is the role that the people of Akure and Ondo State in general are carving for rumours in the ancient city. Rumours have in the past almost incinerated this city of huge respect and ancestry. During the 1983 elections, rumours led to the assassination of the crème-de-la-crème of Akure land who, today, should have formed the corpus of development in the land. Olaiya Fagbamigbe, Chief Agbayewa and other sons of the land, were burnt alive like fish on the gauze, fuelled by rumours of their deleterious roles in the UPN/NPN tango of the time. It was this said rumour that finished a man called Ajayi The Tailor in the early 1980s. He had been alleged to have placed a fetish on his girlfriend called Bose who began to pine away until she died. Till today, the man himself pined into irrelevance because of this likely rumour of his culpability in the girl’s fate.

Today, Akure people are again allowing rumours to define their temper and passion, chief among which is the rumour about the role of His Imperial Majesty, Oba Aladetoyinbo, in the bid to seek peace in his domain. I make bold to say that the land, in Aladetoyinbo, is blessed with one of the most forward-looking and peace-loving monarchs in the history of the land and every progressive-minded son and daughter of the land should join the Deji in his quest to move the land forward.

This is without prejudice to the fact that whoever was behind the dastardly act of kidnapping of Gold should be made to sniff the raw pepper of the law. My initial comment is that, if indeed, all those acts said to be perpetrated and allegedly subscribed to in the Sotitobire Miracle Centre are true, which on their face value are apparent gross dissention from the teachings of the bible, then as the Yoruba say, if someone does not cavort in the company of the big rat, it would be difficult to associate or ascribe the palm-nut to him.

