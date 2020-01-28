Connect with us

Amotekun, an initiative that needs to be adopted by all Region -By Caleb Ijioma
Amotekun, an initiative that needs to be adopted by all Region -By Caleb Ijioma

Published

6 years ago

on

Amotekun in nigeria

On Thursday, January 9, 2020, the governments of Oyo, Osun, Lagos, Ondo, Ekiti and Ogun converged in Ibadan to launch the South-West Security Network better known as Operation Amotekun.

The Operation Amotekun initiative is certainly a timely defensive response to the litany of crime and criminality plaguing Yorubaland

As insecurity increases in the country, this brilliant initiative is one that needs to be adopted by all regions in the state.

Operation Amotekun’ was established to help tackle security challenges in the South-West, Hisbah and Civilian JTF were equally established in the north on similar grounds

The insecurity of our state and country have reach it’s crescendo; with the Government lackadaisical approach towards saving the lives and properties of citizens, one could tell that it is necessary for different regions and state to come together,above their different political ideology and provide a means of securing their lives and properties

Insecurity which is a threat to Human Existence and Economic Development in Nigeria needs a different approach to be tackled.

The south-east, south-south, north east, middle belt, need to adopt a similar type of “Amotekun” as this will help strengthen security in the regions.

It is pertinent to know that security doesn’t lie solely in the hands of the federal government and that’s is why the Amotekun initiative cum good approach will make our states and region sleep again with two eyes closed.

