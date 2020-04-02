Connect with us

How You Can Be Of Help To Thousands Of People Globally Through The COVID-19 Stay-Home Period -By Michael Folorunso

Now more than ever, our world needs saving, if you ever dream of saving the world at some point? Here is your chance.

Ever wondered how you can be a part of this fight against the COVID-19 pandemic while staying home and safe?

– This is how.

 

The COVID-19 pandemic has taken a toll on us all; not just on the global economies and businesses that must shut down as a preventive measure imposed by states globally, but also on the physical, mental, emotional and psychological health of the individuals that must stay home to stay safe at a critical time as this, and for a duration of time known to no one.

The truth is, except you are medical personnel, a police officer or emergency responder, there is about no risk-free help you can provide out there at a time as this. Especially because the most potent way to help yourself and your loved ones right now is to stay safe by staying home.

But who said you need to be out there before you can be of help?

If you are as passionate as I am about helping people no matter how small or big through this difficult time, all hope is not lost. The good news is that there are ways you can help people from the comfort of your room, by simply providing online awareness about COVID-19.

Awareness! Awareness! Awareness!

BECOME A VOICE! START ONLINE AWARENESS CAMPAIGNS!

We cannot over-emphasize the power of awareness at this critical point, a lot has been done in this regard over the past few weeks, but much more is still needed, especially in languages and tones of the presently unreached people.

A millennial with an average level of education and active online presence might not have a problem getting timely information on the emerging cases of the pandemic and the various simple precautionary measures circulated right now. But the case is different for the large proportion of the less active and less educated demographics with whom we unavoidably share contact every day. This particular demographic has a relatively poor factual understanding of the virus, and act accordingly.

However, whether you like it or not, your staying safe depends on the safety of such people around you, and the responsibility to carry them along is largely on you.

I live in the city of Ibadan, where an average man on the street believes that the COVID-19 virus is only for the rich and that every poor man is immune to it somehow. So, they go about their everyday business without any caution. This is an erroneous belief that needs to be conquered urgently and at all costs. It would take highly targeted awareness in languages and tones that they understand to effectively communicate the prevailing danger and cautionary measures of COVID-19 to these demographics and others.

What should make up your online awareness content?

Video illustration is highly recommended!

I guess it’s high time to put that fancy Camera on your mobile device to productive humanitarian use, alongside your creativity.

You can simply create videos as:

  • Illustrations of the pandemic and how it is spreading fast globally to create a sense of urgency.
  • Illustration of the mode of transmission to keep the populace in check
  • Illustration of the preventive measures to keep them safe
  • Illustrations of the reasons why people must stay home to stay safe

How do I go about the campaign?

Very easy!

Get started in these four simple steps:

Choose your target demographic: In making this choice, ensure your target audience is one of the under-served; the market women, the street vendors, the food vendors, the security men, the bus drivers.

Choose the language and tone that will communicate to them directly: in most cases, the reason why these demographics are under-served is because of access; they are not active online and often do not understand the general language. However, research has shown that highly targeted content for these demographics always finds its way to them. So, you’d be doing a great service to humanity when you create videos in local languages and distribute them on as many platforms as possible.

Choose your content type: funny video content is highly recommended. In a time like this, the fastest way to get your serious information across is to spice it up with humor. This will ensure that your content gets viral and reaches the target demographics in no time.

Choose your platform: I will encourage that you explore as many social media platforms as possible; twitter, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, and much more, since the ultimate goal is for the content to reach the target audience.

And that’s it.

The world needs you right now more than ever before.

Start saving the world today from the comfort of your room one content at a time.

 

Should you have any question on this topic, send a short specific mail to: mikefbabatunde@gmail.com

Author:

Michael Babatunde (@mfbabatunde)

Media, Dig.comms & Development Practitioner | Founder, wemedia.ng & LanditAfrica.

