Connect with us

National Issues

Child Witch Persecution and Police Intervention in Ogun State -By Leo Igwe

The station received a report of a 7-year old girl who was tortured and abused by the grandparents on July 7. The police arrested the couple. In the course of the investigation, they found out that the girl was tortured for being a witch.

Published

5 years ago

on

Witchcraft and child

The news that a couple tortured their granddaughter for witchcraft circulated widely on social media. Someone drew my attention to the report in The Nation newspaper. That was late on July 9, 2020. I tried reaching the correspondent who reported the news through the online editor of The Nation, without success. I rang up the Ogun State Police Command spokesperson, Abimbola Opeyemi, but he did not pick or return my calls. I checked the time and found out that it was 10.45 pm. I decided to try contacting him the following day. Early on April 10, about 7.45 am, I called the police spokesperson again, and he did not pick or return my calls. I called the Commissioner of Police (CP), and he answered. I told him about the case of the child witch persecution at Awa Ijebu, and the interest of the Advocacy for Alleged Witches (AFAW)-that is supporting the victim. The CP told me that they had not briefed him. He said he would contact the Divisional Police Officer (DPO) in the area immediately. He asked me to call back in 10 mins. The CP called in less than 10mins, and the DPO of Awa Ijebu was on another line. He asked the DPO to give me his number and instructed him to provide me all the necessary assistance. And the DPO did.

IMG 20200710 WA0005

I later called the DPO, and he invited me to come over to the station for a meeting. I arrived at Awa Ijebu police station at about 11.00 am the same day. The DPO was not on seat. I called him on the phone, and he asked him to wait for him. He arrived at the station ten minutes later and ushered me into his office. He invited the Divisional Crime Officer (DCO) to join in the meeting.

The DPO explained what happened. The station received a report of a 7-year old girl who was tortured and abused by the grandparents on July 7. The police arrested the couple. In the course of the investigation, they found out that the girl was tortured for being a witch. The father of the girl died in 2017. And the mother brought the girl and her younger brother to Awa Ijebu. She abandoned them with the father and stepmother and disappeared. The grandfather took the girl to two pastors and an imam who said that the girl was a witch. That the girl responsible for the death of the father and was also planning to kill him. 

Advertisement

1594577461430blob

They told him that the girl was responsible for the financial difficulties that he was encountering. To exorcise the witchcraft, the grandfather tied up the girl on several occasions and applied burnt rubber/plastics all over her body- on the head, hands, back, and the private parts. While the step-grandmother flogged her in the course of the torture. The alleged girl witch had wounds all over the body and the younger brother, 6, was malnourished. The DPO said they tried to get the suspects to disclose the full details of the pastors and the imam who stated that the girl was a witch without success. The suspects said that one of the pastors had died while others were roadside practitioners. The suspects also refused to disclose the whereabouts of the children’s mother. The police liaised with the office of the Social Welfare Department of the Ministry of Women Affairs in Ijebu Igbo and charged the matter to court on April 9. The DPO told me that during the court session, the local magistrate was shedding tears while listening to the story of this girl. The magistrate remanded the couple in custody at Igbeba. The court handed the children over to the Social Welfare Department until the conclusion of the case. 

1594577417009blob

The DPO drove me to the Social Welfare unit in Ijebu Igbo, and the officer later took me to an orphanage where the alleged witch girl and the brother are staying. The two children had been taken to a hospital for a medical check-up and were hospitalized later the same day. During a brief meeting with the manager of the orphanage, he asked for more support for the medical care, education, and overall development of the children. We discussed ways that AFAW could help in supporting the children and the orphanage. 

The police in Ogun state must be commended for the diligent way they handled the case of this girl. Also, in 2018, the police in Ogun state arrested and prosecuted those implicated in a case of witchcraft-related murder. Unfortunately, this kind of professionalism has not been displayed in other parts of the country in processing cases of witch persecution and killing. For instance, in Cross River, the police have yet to arrest those who were implicated in the burning of alleged witches in the Boki local government area. A father who set the children ablaze in Plateau state has not been arrested. But this case in Ogun state has illustrated the importance of institutional synergy in combating witch persecution. It took the combined efforts of the police officers in Awa Ijebu, social welfare in Ijebu Igbo, and the ministry of justice to realize this prompt and effective response to a case of child witch persecution in the state. This institutional synergy is needed in Cross River, Akwa Ibom, Plateau, Abia, Lagos, Delta, and other parts of the country where victims of witch persecution and killing are crying for justice.

Advertisement
Related Topics:

Continue Reading
Advertisement
Comments

Trending Articles

SKC OGBONNIA SKC OGBONNIA
Global Issues4 hours ago

CPC: How Tinubu Landed Nigeria In Trump’s Bad Book -By SKC Ogbonnia

The fact of the matter is that the United States of America knows Tinubu more than he knows himself. Therefore,...
Global Issues4 hours ago

Ghana’s Parliamentary Speaker Bagbin, new African Group to mediate Russia-Ukraine crisis -By Kestér Kenn Klomegâh

The Speaker of Ghana’s Parliament, Alban Sumana Kingsford Bagbin, currently serving as the President of the Conference of Speakers and...
Engr. Stephen Akanbi Engr. Stephen Akanbi
Global Issues8 hours ago

Trump’s Search For A Winnable War Lands In Nigeria -By Stephen Akanbi

He will send the 82nd Airborne to the Jos Plateau to do what, exactly? Distinguish between a potato farmer and...
Democracy & Governance9 hours ago

The Double Life of Abuja: Our Government Points a Finger at the West in the Morning, Only to Bow at Night -By Abdullahi Abubakar Ladan

The National Assembly, security stakeholders, and all citizens must demand immediate accountability and transparency regarding the full scope of the...
Trump Trump
Forgotten Dairies13 hours ago

US Threat on Christian Freedom: The Hypocrisy, The Essence and The Balance -By Olatunbosun Onaopemipo Olalekan

I must confess that I find Trump’s tone dangerously reminiscent of past interventions that devastated nations under noble pretenses. We...