Corona virus and the urgent need to improve the Nigeria health sector -By Caleb Ijioma
Corona virus and the urgent need to improve the Nigeria health sector -By Caleb Ijioma

Published

6 years ago

on

Coronavirus in china

Corona virus, a new virus which originated in the Chinese city of Wuhan have claimed the lives of 81 people in China and have equally infected a lot of people residing in different countries.

The disease which is caused by animals, snake to be precise have spread round the world in a short period of time.

This deadly disease have registered fear in the heart of the world as measures are been taken to control and equally prevent it from spreading further
This is a deadly disease similar to Ebola which broke out in 2014 and also in 2019 and was declared a global health emergency by the world health organization.

This disease which have crossed different boarders to affect the human population  occurs primarily from patients with recognized illness.

At this time, it is necessary for Nigeria to be ready to tackle this deadly disease that’s knocking at the door of some international counties.

Cases of Corona virus have been reported in America, Australia, Canada, France, Japan and many other countries.

This is a serious public health concern and measures are expected to be put in place by the Nigerian government to prevent it from bringing it’s ugly head into the country.

Surveillance across all borders and airports is one major way to go about tackling this uninvited visitor. Even though it seems to be far away from Nigeria, it is expected that we stay at alert, and ready to combat it when it comes.

