Hon. Maiyadi Agufa: An Example of True Leadership -By Nura Wada
Hon. Maiyadi Agufa: An Example of True Leadership -By Nura Wada

Published

5 years ago

on

Regardless of the opinion you hold about Hon. Maiyadi Agufa, the Chairman Miga Local Government, Jigawa State, in all fairness to him, he’s an extraordinary, incredible human being. Keep sentiment aside and take a thorough look, you’ll see the love for less privilege and the love for his peoples in his eyes and his stands for the less privilege without gaining anything in return.

He creates great entrepreneurs, comes up with sound economic policies, builds an ideology that equal opportunities should be given to everyone. That’s why his peoples are solidly with him.

The development he brought is prominent and visible across his Local Government. After securing his ‘mandate’ to lead, he took it as a once in a lifetime opportunity to fulfill his wishes. He saw leadership as the opportunity to confront challenges and not to enjoy the perks of office.

Hon. Maiyadi is a hero who call it the way he sees it, through his experience and resolute adherence to principles. He possessed what would traditionally regard as power, through charisma, passion, and strength of character, these are what sets him apart from the crowded field of politicians.

Anyone who has made a strong and deep dedication to pursuing a particular goal is class achievers. You can hate him all you want, but he’s an enigma. He changed a lot of minds and prepared them for a better life, and able to achieve things that many politicians could only dream of.

He restores faith in the heart of his peoples and brought happiness to their minds, a complete gentleman with respect for the common man. He put public interests above his personal interests, he was quite impeccable.

Hon. Maiyadi has lived a great life and his best days are still ahead. We pray every morning and night for him, his success is our success. He has stood in the face of fierce opposition and rivalry, it is only trite as Abraham Lincoln observe that “a drop of honey catches more flies than gallon gall”.

I also believe he’s in the heart of late Maitama Sule (Dan masani of Kano) when he made this statement ” Great leaders of today great leaders of tomorrow, match the footsteps of Sir Ahmadu Bello (Sardana of Sokoto) whose aim is to give not to take, to build not to collapse, whose characters are characterised among the characteristics of good leaders. Indeed his characters are characterised among the characteristics of good leaders.

He never knows how many peoples he gave a reason to carry on. That’s why we will forever respect and like him. Such an excellent, decent just, and fair ruler. As history labeled since he believes in serving peoples and always did the right thing without talking about.

Hon. is the real example of a leader, may Almighty Allah bless him and may our leaders copy from him.

Nura writes from Jigawa, he can reached via 09032684979.

Opinion Nigeria is a practical online community where both local and international authors through their opinion pieces, address today’s topical issues. In Opinion Nigeria, we believe in the right to freedom of opinion and expression. We believe that people should be free to express their opinion without interference from anyone especially the government.

