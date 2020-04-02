Connect with us

Lockdown: Military Men, A Militating Force? -By Micheal A. Adeniyi

Brutality is not needed when ensuring law and orderliness in nonviolent situation. Many video are around the internet, videos that will make you cry, soldiers are beating men and women who perhaps are dying due to lack of foodstuff as they make move to secure some, or those who need to fetch water from a mile to their home because of zero pipe borne water, one lady was beaten with a gas cylinder on her head, is it not a self a explanatory appearance? No gas, how will she and her family feed.

Dear military, it is called partial lockdown not total lockdown. Why the aggression and inhumane approach? Why become a militating force against your own family. Oh, they are not your family? Read the story below:

In a bid to ensure the lockdown, a soldier in Lagos from Bauchi just beat the hell out the wife of a soldier here, funny enough the husband of the woman is a soldier from Lagos in Bauchi beating the wife of the other soldier as we speak. Their offence: They are trying to buy foodstuffs during lockdown. Then multiplier effect mwy come into play, because almost every family has an immediate or extended family member in the military. You don’t brutalize when ensuring internal peace and order.

Look into that short story. It may be their parent or beloved children too. Don’t let people rise against you. Maintaining law and order is not a warfare, you can arrest and prosecute, arrest and jail, you can even met punishment after court judgements.

What about fining dissident just as other countries on lockdown are doing? Don’t be a militating force. People are hungry and angry. They may come for revenge now or later if they know you wronged them and they judge themselves as right! I may not cry over the lost of a precious soldier if brutality will stop such man from becoming great!

@9jaclicktivist

