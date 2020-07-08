Pot Calling The Kettle Black -By Salihu Sulaiman

Connect with us

Had those “Siyasa da Kulewa’s” newspapers and online publications not been so full of gross errors, mutilations, embarrassing and disconcerting counterfactuals, I would have let it pass. But every response is aimed at educating them first and the unsuspecting readers who might be misled and forced to drink from their kindelmo of falsehoods.

The first show of their wanton ignorance is the claim that Sule is working against the progress of their principal and the PDP. The foundation of this spurious claim automatically collapse because it was based on the wrong and false premise.  But I Will will stick to some vital issues that require correction.

Sule Lamido would always remain indelible in the post-creation annals of Jigawa State. One who has shaped our political foray. Sule Lamido even if dead, will become the face of our state. He’s a symbol of our democratic dividends that transformed jigawa from PENURY to ELDORADO. Jigawa’s history, when passed down to posterity, will not be complete without the tale of a man who was born into penury in Bamaina town of Jigawa State, but strove and succeeded in politics and his ultimate desire to emancipate his people.

His legacy will always be an enduring and positive one. Not to even mention the numerous infrastructural and public works projects he initiated that literary changed the face of jigawa State. He broke the political jinx that many thought it couldn’t be broken. We will also shall always remember and hold dear the vital contributions he made to the establishment of the pan African democratic party (PDP) and how he worked with great commitment and sagacity to enshrine progressive governance in Jigawa and Nigeria at large.

His widely acknowledgement and reputation is an affirmation and a testimony of his many years of selfless service and complete devotion to the pursuit of democratic governance. He’s honest and forthright.  He has a unique and common progressive vision  for his people. The history of PDP and Nigeria’s politics cannot be squarely written without him.

Contrary to their trending impressions, Sule Lamido is bestowed by the spirit of good sportsmanship and does not foster the No victor No Vanquished post election atmosphere. Anti-party is alien to Sule Lamido’s Political track record. In so many dramatic and definitive episodes, Sule Lamido has saved PDP from predictable implosion by responding with his responsible approach to party politics in demonstrating the potency of his patriotic favour as a defining quality of his acclaimed practice of principled democracy in supporting every PDP candidate. This is one of the springboard that propelled his political carrier. It’s however, pertinent to note contrary to their claims, it’s not in his character or political temperament to be selfish.

This instructive insights is what I have emphasized and ascertain sometimes back. Everybody thinking,desparately wanting to intimidate Sule Lamido will fail. Sule Lamido is enjoying grace. You can only learn from his ideology and conceive from his fountain of strategy. What does he posses that they lack? He has a large heart. Sule Lamido can turn a mere mortal into a cynosure of the world and a household name without envying the process. Dr Nuruddeen Muhammad is a living testimony. He can spend on a course even if he will fail. Most of them lack the aforementioned virtues and approach to life. Their principal can NEVER be like Lamido. What he has achieved in ease might end some of their careers.

Out of sheer and deliberate ignorance some people have deride this. Saying they see nothing and hear nothing. But Yes when you have become deliberately blind, you can see nothing, even when it is thrust before your very eyes. You won’t see it. When you have become willfully deaf; even when it is drummed into your hearing daily, you still won’t hear this.
Yet some people operates out of envy and malice. Let me leave them to this immortal quote “Facts are stubborn things; and whatever may be our wishes, our inclinations, or the dictates of our passions, they cannot alter the state of facts and evidence.”

The CTC chairman in a literal and constitutionally guided decision appoints caretaker chairmen in the 27 LGA’s of the state. Though they were very quick to respond by denouncing and rejecting those appointments and proceeding to hold a daft and inelegant press that was all fury and signifies nothing. They eventually called for the removal of the CTC chairman whom they previously claimed he was here to help them.

For over a year now, the Jigawa state PDP have experienced growing disagreement with these people. They have gone so far in fervently hoping to intimidate Sule Lamido thus undermining his profound contributions to the establishment of the party and it’s progress. Most such dire predictions were from people whose forecast says more about their ill will than what they revealed about the party’s success. Those predication are mere hallucinations that are premature and mean-spirited. They are people who have no connection with history and does not understand the subliminal submission of power over an issue.

For those of them who have been actively bleating that Sule Lamido is imposing his scion Mustapha Sule Lamido as his heir and they vow to scuttle that move in 2023, I will only say that I seek your pity and anyone who have this in mind. For you are haggling to the bone marrow a political ambition that is not even yet born. I’m certainly sure he has not busied himself to politicking regarding 2023. He has not made any decision regarding it. He cannot see as far into the distance as them. 2023 is safely in the hands of God.

Sule Lamido have toiled for the party and the people more than all of them. “Politics is a vehicle to arrive at governance. Good promises promotes good governance. Yet politics is also an uncertain venture. No one gets all they want all the time. In even a tighly-woven family, difference and competing must be balanced and accommodated.”

Since they believe to profess a  foresighted political wisdom, they are free to engage their energies. Their exuberant eagerness and inordinate ambition have made them lost their balance. Their personal ambition apparently came to greatly outweigh the obvious imperatives and democratic creed. The greedy housefly they say, follow the corpse even into it grave”

The Sule Lamido we Still known and admire is one who’s more devoted and has a consistent commitment in relegating his personal interest in order to uphold the larger interest of his people, and ultimate peace and stability.

No amount of treachery or cheap blackmail or any amount of collective bargain will cast shadows of doubt on this noble legacy.

Salihu Sulaiman Wrote From Dutse, Jigawa State.

