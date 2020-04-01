Connect with us

RCCG, NIH, NYC & Coronavirus: Should Christians Fear Death? -By Nneka Okumazie

6 years ago

A hospital during the Spanish influenza pandemic in 1918 e1585700793237

Though death is inevitable for all, it is hardly embraced. Death is seen as defeat. There are selected groups of people who accept its nearness, but it is often generally unwanted.

There are people who think life is defeat and want an escape in death.

NO, Life is hope.

There are others too who, out of hate, mock the dead, forgetting their own mortality.

In the last century since the Spanish flu pandemic, lots of people have died including those who survived all the catastrophes.

Death often strikes.

It misses for many, but eventually gets all.

There are religions [and non-religions] around the world that tries to play down death because of some afterlife.

Still, physical death is mostly tragic.

The Christian Faith promises eternal life, not as destination that begins at the end of breath, but as life – in the Spirit – that begins at the acceptance of Salvation.

The production of the fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control, and trembling daily to get better at it, for true Christians, already begun their eternal life.

So rather than wait for total apoptosis, Salvation is like transfiguration into the Spirit, while living in the flesh. GOD, Jehovah, is a Spirit.

Lots of Churches – though apart – have stuck together in this COVID-19 pandemic, encouraging, assuring and saying to relax.

The message is different from the fear, panic and anxiety off the news.

True Christians have had to always look unto JESUS, all the time, not to their personal happiness, or to problems or anything or anyone else.

The Name of the LORD is a Strong Tower for true Christians.

There are many situations in life where something unexpected happens, and before trying to take care, it is already late.

So the true Christian Faith is to align for cover, continuously, before, during and after any situation.

Life is full of several kinds of weapons of power. And those, in possession of any individual or group inspire lots of confidence.

But everything can fail. As a fact, there are lots of assumptions of assurance before the coronavirus pandemic – already proven false.

Devout Christians take GOD’s Grace and Mercy seriously, knowing that while yet sinners, Christ died.

The Word of GOD says fear not – even though the virus is scary. The true Christian should say the same to self and loved ones. [Amos 3:8, The lion hath roared, who will not fear? The Lord GOD hath spoken, who can but prophesy?]

