Forgotten Dairies

Reply to Garba Shehu: Respect Professor Soyinka, Respect Science, Covid-19 Is Real, Don’t Create Fiction -By Micheal A. Adeniyi

Published

6 years ago

on

garba Shehu

What fiction is greater than ensuring human being stay in confinement without food and amenities: How are people going to survive, stay confined and thrive in hunger without violently putting survival skills such as social disorder, robbery and civil disobedience into action when no plan of survival is made for them. Where is the stimulus package for Nigerians.

A lockdown without a stimulus package? You even failed to learn from the countries you mention you copied the lockdown law scientifically from, you have already failed!

Science should teach you that food is life. Logic should teach you that an hungry man is an angry man.

Anyway, where is Abba Kyari? Science should tell you he should not be in any apartment apart from national isolation centers.

Science should tell you the president who uses a mask should not be engaging in handshaking during covid-19

Lastly, science did not tell you monies can spread coronavirus and the hogwash pocket money you are sharing during lockdown in FCT is wrong. Even at that the government announced lockdown, broke same rule by gathering 100s of people during lockdown in Abuja and shared 3 billion at 20k each.

To me, no money was shared! The audio money is in your government usual lies.

Your government is creating fiction, the storyline of your press release is ironical.

Micheal A. Adeniyi

@9jaclicktivist.

