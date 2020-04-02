Connect with us

Student Political Organizations Should Help Students In This Lockdown Period -By Caleb Ijioma

Published

6 years ago

on

Caleb

As a Bonafide Nigerian student studying in one of the growing tertiary institutions in ogun state, I am of the opinion that all Student political organizations are expected to stretch an helping hand to students in this lockdown period, if not for anything, but for the confirmation of the oath they swore which is to look into the welfarism of students all the time.

It is imperative that all Political student association; Nans, Naus, Ansa and other National bodies assist students with stipends. This is one of the benefits students are expected to enjoy for being part of that organization.

This is a trying time for Nigerian students, especially now that our parents are at home, waiting for the lockdown to be called off so that they can resume to their different place of work or businesses. This stipends can go a long way in providing food for a Nigerian student.

It is wrong to only interfere into student matters when they are faced with suspension or expulsion. This lockdown period is a bigger problem students are faced with.

Is this realizable? Yes it is

The world have gone digital and I don’t want to believe that we have analogue brains heading the national body of students association.

A Google form can be created to collect students data, including there account numbers and school Identity cards, for confirmation of their studentship.

Then after each information provided by students have been verified, you go on to send stipends to their account. #1000 isn’t too much.

Money for sanitizers and face masks can be sent to students, since they are at home and it’ll be very difficult to send face masks and hand sanitizers to them while at home.

Nans and other organizations needs to be proactive in other to redeem their image that have been sold out for brown envelopes.

caleb ijioma is a journalist and a youth advocate, he can best be reached via email at calebijioma@gmail.com

