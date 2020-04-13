Connect with us

Forgotten Dairies

The Positive Influences Of Modern Technology On Nigerian Youths -By Onawola Abdulqodri Adewale

Published

6 years ago

on

Onawola Abdulqodri Adewale

Some years back, the newly introduction of Technology into the daily activities of human beings was seen as magic before the eyes of those who were less experienced and naive about the notion of Technology.

The notion of Technology is seen as a systematic and methodological approaches or ways of doing things for the good and benefits of Human beings. According to the view of Encyclopedia Britannica, Technology is defined as “the application of scientific knowledge to the practical aims of Human Life or as it is sometimes phrased, to the change and manipulation of the human environment.

Generally, human beings are concerned with Technology because it is a systematic way of doing things and does not matter whether its concept is consciously or unconsciously adopted in executing the daily activities of Humans. In this 21st century of ours, the Youths have been thrivingly making good and positive use of Technology in their Actions.

Advertisement

In the same vein, Technology is absolutely related to nature of human beings and most importantly, the Youths, in the sense that the relationships between the realistic aspects of Technology and the Youths need to be discussed and exposed and how it has hyped to the peak level in this 21st century.

According to the definition of Youth as given by Encyclopedia Britannica,”Youth had become an ideological category that referred to a particular kind of hedonism, individualism and modernism”. And also, Youth is regarded as the part of life following childhood; the period of existence preceding maturity, the whole early part of life and sometimes from infancy to manhood.

In this 21st century, the effective adoption of Technology has been universally experienced among the Humans. The Institutions around the world have been effectively making good use of Technology and under normal circumstances, institutions are meant for the Youths. All members of the institution whether students or lecturers have to engage themselves in an academic format known as E_ learning. The concept of E_ learning is a formalised system of learning that is based on teaching or self_ learning but with the assistance of electronic resources. On a broader note, E_ learning has been formally adopted in most of the universities around the world.

Advertisement

In the process of thriving to develop self understanding and knowledge by lecturers and students, different modes of research will be adopted and E_ learning is inclusive. A typical example of this kind of learning method is found in most of the Universities in Nigeria where students and lecturers explore through the Internet in order to find or download a PDF version of texts that correlate with their professions or watch online videos that concern their field of study.

Modern Technology is also used in the area of communication. Communication is a medium of exchanging data or informations between entities with the use of comprehensible means which can be a spoken language, written language and sign language. Communication has mixed up with Modern Technology and the mixture of these different entities has yielded the result of the absence of barrier in Communication.

The absence of barrier in Communication denotes that transmission of information to a far distance and to a closer distance is no longer a problem.This necessitated the establishment of communicative devices like: Android phones, Laptops and modern Computers and these have been of great impact on the Youths and generally, Humans. These devices also outstandingly made communication very easy and fast with the use of social media platforms like: WhatsApp, Facebook, Twitter e.t.c.

Advertisement

Generally, Technology has positively influenced all human activities like in Banks, Hospitals, Government affairs, individual works (Entrepreneurship Skills) and the likes. Day by day, New Discoveries are made mostly by the Youths and Technology is being used to carry out these Discoveries.

I like to put a full stop to my Article like this, because words cannot express or describe all the positive influences of Modern Technology, right from the beginning to the end but with Actions, Technology can be seen and addressed. The development of a Notion depends on those who use it, and the users of this Notion (Technology) have made it to develop vigorously and this development has boomeranged on the Youths and precisely, Nigerian Youths.

Advertisement
Related Topics:

Continue Reading
Advertisement
Comments