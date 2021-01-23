Connect with us

Christianity, Political Instability, 20th Century, Best Time to be Alive? -By Nneka Okumazie

There are a number of debates on the worst time to have lived, but for many, the 20th century was a lot of grief.

Though the most advanced century in the history of the world until its end, it was a century of grim experience – wringing casualty incessantly, almost like to keep scoring points.

There were people who did great in other places around the world, in finance, business, technology, entertainment, innovation, experiments, theories, etc. that’d have had a different story and perspective, but for others caught in revulsions of that century, it was not the best time to be alive for them, even if in similar location to those having it OK.

News abound in this 21st century – whose greatness and rapidly climbing breakthroughs spike from locations – as the best time to be alive, but there’re so many in horror of life who don’t see it that way.

It’s a great time to be alive if more good things – mostly – align for you, otherwise, who cares what a faster x or cheaper y, does?

There are individual and group catastrophes of present with no way out.

There are also lots of things out of anyone’s control that when they mostly happen, it is further disadvantage to the already disadvantaged.

There are people in some pain, but belie what others in past centuries went through.

There are people who face shame and sorrow, but handle it worse in resignation of why or how come, while some others face the same, and shape in differently.

There’s surely the worst of the worst, or the nucleus of hell situation, but there may be a top 1% of that, with many of what others face, hardly up there – though freaking horrific.

Life surpasses all – at least from the eventual absence awaiting the living.

Life also surprises all – in how there are fewer things to control, while things to adhere by, for health and norm sake, abound.

There were people who had queued at some point – waiting in turn, to a death they didn’t deserve.

There are several kinds of horrors hard to think that others had gone through.

But if adversity is known, and evil wickedness exists, plus uncertainty of tragedy, should it be expected?

If evil, greed, selfishness, hate, violence, lust, theft, deceit, wickedness, vengefulness, crime, destruction, etc. are responsible for various losses, why does the world think that solving these aren’t superior to discovery of any big thing, since progress can also be applied to those purposes?

What majority should want from life should likely be beyond the pursuit of subjective comfort.

It should be close to how to reduce or join in reduction of life’s sources of troubles.

This purpose, though abundant from some end or activity, remains low in centrality – as fast as should be sought for the speed of this world as a better place.

The mind also can be a tragic place – as seen in lots of mental health troubles.

For true Christians, there’s a Scripture that can be interpreted as this, that even if things get worse than however bad, that they should be of good courage, Christ has overcome the world.

What is the 1% of trouble, or what is 20% of pain, what is 50% of hardship, or what is the 70% of loss, though in any case it is the worse the individual maybe facing, there is something about this world that wants to make everyone a failed project. [Psalm 22:12, Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.]

 

