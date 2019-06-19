Connect with us

B.Sc vs B.Sc Hons. -By Bayo Mohammed Onimode

6 years ago

A Bachelor’s degree, or Bachelor’s degree (Hons), are both academic degrees given to undergraduate students. Though these two are both academic degrees, they only have a very slight difference.

In many countries, the bachelor’s degree is differentiated as an ordinary, or pass degree, and honours degree. Britain, India, Canada, Sri lannka, Ireland and Australia are some of the countries where the Bachelors degree (Hons) are in vogue.

One cannot find much difference between a Bachelors of Science degree and a Bachelors of Science (Hons) degree. The Bsc and the BSc (Hons) takes almost the same time to complete. In some countries the Bsc (Hons) may take one more year than the Bsc to complete. Therefore, three years are needed to complete a Bsc degree, and four years for the completion of a Bsc (Hons) degree.

A student will have to write a dissertation for the completion of a Bsc (Hons) degree. On the other hand, this is not mandatory for a Bsc degree.

A Bachelor of Science (Hons) degree is considered to be superior to the Bachelor of Science degree. The Bsc (Hons) is considered to be, academically, more standard than the ordinary Bsc degree. Another thing is that a student can get Bsc degree more easily than a Bsc (Hons) degree.

One can also see that, in order to get a job, a Bsc (hons) degree is more beneficial than a Bsc degree. If two persons, one with a Bsc degree, and another with a Bsc (hons) degree, apply for a job, the candiate with the Bsc (Hons) degree will be given the first preference. Well, this is also the case when studying for a higher degree. A student with a Bsc (Hons) degree will always have the first preference, over that of a sudent with a Bsc degree.

Summary

  1. One cannot find much difference between a Bachelors of Science degree and Bachelors of Science (Hons) degree.
  2. Three years are needed to complete a Bsc degree, and four years for the completion of a Bsc (Hons) degree.
  3. The Bachelor of Science (Hons) degree is considered to be superior to the Bachelor of Science degree.
  4. The Bsc (Hons) is considered to be, academically, more standard than the ordinary Bsc degree.
  5. A student will have to write a dissertation for the completion of a Bsc (Hons) degree. On the other hand, this is not mandatory for a Bsc degree.
  6. A Bsc degree is easier to obtain than a Bsc (Hons) degree.

