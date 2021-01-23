Connect with us

The Clueless and Unfocus of our Representative at State House of Assembly -By MD Suleiman

5 years ago

In 2015 and 2019 respectively, people from length and breadth of Jahun came out enmass and vote for the candidates whom they think would wipe their sweat and ease their long suffering of drinkable water health facilities poverty and farming difficulties among other e.tc.

Unfortunately, Idris Garba Kareka who is piloting the speakership position in the state  is yet to remember the delipidated condition of Jahun general hospital.Any sick person that has been hospitalized in this hospital is facing two difficulties: his sickness and the rotten conditions of the hospital, in addition to the lack of health personnels such as medical doctors nurses, medical laboratory attendant e.t.c.Idris  Kareka,as legislator and speaker of state like Jigawa, has no intention to reduce the level of poverty among the youths in the local government.There is zero empowerment program throughout his six years in office,as such, no single person has been empowered either through skill acquisition program or any employment.

Jahun local government which is one of the biggest.local government in Jigawa state ,has a wider farmland and ninety percent of its inhabitants are both commercial and subsistence farmers.These farmers are in the urgent needs of helping hand from those in authority to boast their farming activities. Idris Kareka as 3rd person in Jigawa should play a vital role to ensure farmers not only in Jahun but throughout the state are encouraged by providing them with fertilizer, modern seeds,insecticides, since farming is identified as one of the best business in the world,

The  local government administration is in miserable condition. Speaker Idris Kareka put the chairman and his councillors in his pocket, no one would dare execute any important issue or challenge how and what  is done with the local government treasure,  anything must be done under his watch. Some of his councillors did not attend even  primary school let alone secondary School.

Honestly,we are witnessing adictatorship in Jahun local government. All hand must be on desk in order to bring  to an end this clueless and cruelty in the name of leadership !

