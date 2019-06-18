Connect with us

National Issues

Your Evidence Is Beyond Your Degree -By Shobowale Goodness

Published

6 years ago

on

FB IMG 1560876601045

Degree can be said to be an academic achievement.
This achievement is based on educational aspect and educational grades.

Evidence can be view as a fact or observation presented in other to prove a situation. It is what we tender in other to defend ourselves as an individual of a society, club, association, school, to mention but a few.

The Big Questions are:
1.What is your Evidence in life?

2. What is your Evidence as a student and after?

You may assume that Evidence is an item used to sort out prove, but its wrong, cause It is neither showing up your ID card as a student of that University or Polytechnic nor your ID card as a Banker, Contractor or Doctor.

Shobowale Goodness

Your evidence is that which leads to testimony.

Your evidence should be your achievement and beyond your degree in life.
As an individual you need to have an evidence which will lead to testimony.

Your evidence comes from your exam and your examination is that which brings out result which proves that you have actually gone through a particular exam in life. This exam may be your school exam, your career exams and your spiritual life exam.
As an individual we need to develop a result that assets the fact of our actual results in diverse careers of our lives, educational aspect, spiritual life and marital life.

If you are the type that cannot manager yourself or probably dependent, it denotes immaturity or ones ignorance to go into relationship or marriage.

Most people thought education is the priority or the chance to be successful, Whereas it is not the only way because education doesn’t give you the credits of being an ‘Educated illiterate’.

You are educated to be an employer of others who are not up to your standard, you are educated to be successful, to stand out, to defend yourself when you are among your mate, when you are challenged.
There are so many opportunities around you, all over the Country.

In Nigeria we consume goods locally made in Nigeria but which are been exported to another country and imported back to our country for consumption. Why are you (Nigerian) into famine and other unfavourable conditions while you can take up proposal and opportunity so as to work on it.
Goods made in Nigeria are exported which are made by Nigerians.

Think beyond your degree, your certificate is only but a mere paper to show as a prove so as to stand out.

What you have upstairs is what you can make use of, which can make you a successful person in life.

Result will surely lead to achievement and evidence will determine your testimony .

How to have a good evidence that will lead to testimony:
Be focus in all your dealings and prepare for the life struggle ahead of you! And make use of the available instruments you have.

Be contended with what you have.

And most especially, seek the Supreme God first and every other things shall be added unto you.

Conclusion:
Your evidence is what you use forever in life, it’s just like fuel that stimulate the engine of a car, without a good result that will lead to evidence and which denote testimony, you cannot move from where you are.

movement in life is a prove that you are living in God.

Moral Quote:
When you learn fast, you tend to achieve more greater things in life, if you refuse to learn fast, you struggle to learn.

The sky doesn’t speak the clearer picture of this world, construct a better picture.

